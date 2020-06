Internautas postam fotos de Manaus 'nevando' após fala de Pazuello virar piada; veja

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Depois da fala do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, virar piada nas redes sociais nesta terça-feira (9) ao afirmar que as regiões Norte e Nordeste do Brasil são ligadas ao inverno do Hemisfério Norte, internautas continuam produzindo memes a todo o vapor.

Usuários do Twitter passaram a compartilhar fotos de Manaus (e de outras cidades das regiões citadas pelo ministro) em um rigoroso inverno, brincando que seria a época do inverno na capital. "Manaus fica linda no inverno", escreveu uma internauta, compartilhando uma montagem do Teatro Amazonas debaixo de neve.

Outros relembraram viagens feitas ao exterior com neve e brincaram ser paisagens do Amazonas ou de outras regiões do Norte e Nordeste. Whindersson Nunes, nascido no Piauí, postou uma foto na neve e 'zoou': "Teresina hoje".