Internado com Covid-19, morador de rua foge de hospital em mototáxi no Amazonas

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Um morador de rua, que não teve o nome divulgado, que estava se tratando de covid-19, fugiu na tarde de terça-feira (7) do Hospital Jofre Cohen de Parintins, em um mototáxi.

A fuga do paciente infectado foi registrada por câmeras de segurança do hospital.

De acordo com Coordenação de Vigilância em Saúde da cidade, o paciente estava internado desde o início do mês na unidade de saúde e fugiu ainda com os eletrodos colados pelo corpo.

As imagens das câmeras do hospital, mostra o momento em que ele deixa a unidade hospitalar a pé e logo em seguida sobe em um mototáxi. Ele teria fugido após ter um surto de abstinência.

Após a fuga, o morador de rua foi recapturado pela Polícia Militar. Ele já foi internado novamente, tem sintomas brandos e passa bem.

A Coordenação de Vigilância em Saúde agora faz investigação epidemiológica para localizar pessoas que possam ter entrado em contato com o paciente.