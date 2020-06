Interior tem 60% dos casos de Covid-19 no Amazonas; Manacapuru passa de 3 mil infectados

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 1.189 casos de Covid-19 nesta quinta-feira (18), totalizando 60.736 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Dos 60.736 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (18/06), 24.154 são de Manaus (39,77%) e 36.582 do interior do estado (60,23%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Coari (3.114); Manacapuru (3.012); Tefé (2.959); São Gabriel da Cachoeira (2.497); Parintins (2.154); Benjamin Constant (1.371); Itacoatiara (1.258); Tabatinga (1.225); Iranduba (1.191); Santo Antônio do Içá (960); Careiro Castanho (865); Autazes (846); Maués (825); Barcelos (783); Presidente Figueiredo (767); Rio Preto da Eva (611); São Paulo de Olivença (586); Anori (566); Boca do Acre (563); Tapauá (512); Barreirinha (487); Alvarães (477); Itapiranga (472); Carauari (428); Uarini (408); Fonte Boa (405); Humaitá (401); Tonantins (382); Borba (380); Beruri (374); Novo Aripuanã (368); Amaturá (360); Atalaia do Norte (335); Nova Olinda do Norte (327); Urucará (310); Urucurituba (304); Lábrea (297); Eirunepé (263); Anamã (250); Jutaí (228); Novo Airão (204); Guajará (200); Manaquiri (196); Pauini (193); Japurá (188); Maraã (188); Itamarati (184); São Sebastião do Uatumã (172); Juruá (154); Silves (146); Boa Vista do Ramos (144); Caapiranga (135); Nhamundá (115); Manicoré (113); Codajás (109); Santa Isabel do Rio Negro (85); Careiro da Várzea (60); Canutama (48) e Apuí (27).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.678 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 52 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 927. A lista inclui Manacapuru (121); Coari (77); Tefé (76); Tabatinga (70); Parintins (68); Itacoatiara (50); São Gabriel da Cachoeira (36); Iranduba (35); Maués (29); Autazes (27); Benjamin Constant (27); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (18); Nova Olinda do Norte (18); Borba (16); Fonte Boa (16); São Paulo de Olivença (15); Tonantins (14); Careiro Castanho (13)’; Jutaí (13); Rio Preto da Eva (11); Alvarães (11); Anori (9); Boca do Acre (9); Manaquiri (9); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Barreirinha (6); Beruri (6); Carauari (6); Novo Airão (5), Itapiranga (5); Uarini (5); Silves (4); Urucará (4); Humaitá (4); Careiro da Várzea (4); Nhamundá (4); Manicoré (4); Caapiranga (4); Tapauá (3); Codajás (3); Lábrea (3); Boa Vista do Ramos (2); Maraã (2); Urucurituba (2); Santa Isabel do Rio Negro (2); São Sebastião do Uatumã (1); Guajará (1); Atalaia do Norte (1) e Itamarati (1).