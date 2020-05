Interior do Amazonas ultrapassa 5 mil casos de coronavírus

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - O Amazonas registrou 1.198 novos casos, neste sábado (09), totalizando 11.925 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Dos 11.925 casos confirmados no Amazonas até este sábado (09/05), 6.743 são de Manaus (56,55%) e 5.182 do interior do estado (43,45%).

Além da capital, 54 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (890); Parintins (377); Tefé (337); Tabatinga (302); Santo Antônio do Içá (245); Iranduba (236); Coari (227); Rio Preto da Eva (211); Itacoatiara (204); Careiro Castanho (190); Maués (178); São Paulo de Olivença (159); Presidente Figueiredo (154); Autazes (152); Carauari (121); Boca do Acre (97); Amaturá (87); Anori (87); Tonantins (80); São Gabriel da Cachoeira (79); Tapauá (75); Benjamin Constant (66); Urucará (56); Silves (49); Manaquiri (35); Nova Olinda do Norte (34); Beruri (33); Maraã (33); Barreirinha (32); Fonte Boa (29); Novo Airão (29); Careiro da Várzea (25); Novo Aripuanã (25); Barcelos (24); Borba (22); Lábrea (22); Urucurituba (20); Canutama (19); Itapiranga (19); Jutaí (18); e Eirunepé (13).

O município de Boa Vista do Ramos e Manicoré têm 11 casos cada um. Caapiranga tem dez casos. Apuí, Nhamundá e São Sebastião do Uatumã têm nove casos cada. Anamã tem oito casos. Codajás e Santa Isabel do Rio Negro têm sete casos cada um. Humaitá tem seis casos. Alvarães tem dois casos. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Atalaia do Norte e Juruá.

Óbitos – Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 660 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 37 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento somam 302 no total, sendo: Manacapuru (48); Tabatinga (32); Coari (30); Parintins (28); Itacoatiara (24); Maués (19); Tefé (17); Autazes (16); Iranduba (15); Presidente Figueiredo (7); Benjamin Constant (7); Santo Antônio do Içá (5); Rio Preto da Eva (5); Careiro Castanho (5); Tonantins (5); São Gabriel da Cachoeira (5); São Paulo de Olivença (3); Beruri (3); Novo Airão (3); Barcelos (3); Amaturá (2); Urucará (2); Manaquiri (2); Novo Aripuanã (2), Manicoré (2); Carauari (1); Anori (1); Tapauá (1); Silves (1); Nova Olinda do Norte (1); Barreirinha (1); Fonte Boa (1); Borba (1); Itapiranga (1); Jutaí (1); Nhamundá (1); e Codajás (1).