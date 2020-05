Interior do Amazonas tem mais 701 contaminados e passa dos 9,3 mil casos de Covid-19

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - O Amazonas registrou mais 1.285 casos de Covid-19 neste sábado (16), sendo 701 no interior do Estado que agora passa a ter um total de 9.380 pessoas contaminadas, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Os óbitos no interior tiveram alta de mais 12 confirmadas, obtendo um total de 455 óbitos.

Os casos de Covid-19 já são registrados em 59 municípios, além de Manaus: Manacapuru (1.393); Tefé (708); Parintins (633); Coari (572); Tabatinga (495); Santo Antônio do Içá (396); Itacoatiara (365); Careiro Castanho (332); Iranduba (317); Rio Preto da Eva (309); São Gabriel da Cachoeira (292); São Paulo de Olivença (262); Autazes (260); Maués (259); Presidente Figueiredo (228); Boca do Acre (196); Amaturá (168); Benjamin Constant (160); Tapauá (159); Carauari (144); Itapiranga (132); Anori (130); Tonantins (121); Barcelos (105); Urucará (93); Barreirinha (92); Borba (86); Fonte Boa (85); Beruri (77); Novo Airão (71); Silves (70); Manaquiri (69); Jutaí (52); Nova Olinda do Norte (49); Novo Aripuanã (48); Maraã (47); Careiro da Várzea (37); Boa Vista do Ramos(36); Anamã (35); Eirunepé (34); Urucurituba (34); Manicoré (29); Nhamundá (28); Lábrea (24): Canutama (22); Apuí (19); São Sebastião do Uatumã (18); Caapiranga (16); e Codajás (16).

O município de Humaitá tem 13 casos. Alvarães é Japurá têm 10 casos cada. Guajará e Santa Isabel do Rio Negro têm 7 casos cada um. Atalaia do Norte e Uarini têm 3 casos cada. Itamarati tem 2 casos. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Juruá e Pauini.

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, até o momento, há o registro de 920 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

Os 43 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 455, são: Manacapuru (63); Tabatinga (46); Parintins (40); Coari (35); Itacoatiara (33); Tefé (33); Iranduba (23); Autazes (21); Maués (20); São Gabriel da Cachoeira (12); Presidente Figueiredo (11); Benjamin Constant (10); Borba (9); Santo Antônio do Içá (8); Tonantins (8); Rio Preto da Eva (7); Careiro Castanho (6); Barcelos (6); Manaquiri (6); Beruri (5); Jutaí (5); Fonte Boa (4); Amaturá (4); Novo Airão (4); São Paulo de Olivença (3); Tapauá (3); Itapiranga (3); Silves (3); Novo Aripuanã (3); Alvarães (3); Carauari (2); Anori (2); Urucará (2); Manicoré (2); Nova Olinda do Norte (2); Boca do Acre (1); Barreirinha (1); Careiro da Várzea (1); Urucurituba (1); Nhamundá (1); Caapiranga (1); Codajás (1) Santa Isabel do Rio Negro (1).

Outros 186 óbitos estão em investigação epidemiológica e 111 foram descartados para o novo coronavírus.