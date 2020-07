Interior do Amazonas tem 53.309 casos de covid-19

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga, neste domingo (12), a edição nº 102 do Boletim Diário Covid-19 no Amazonas, com a confirmação de mais 296 casos da doença no estado.

Dos 83.526 casos confirmados no Amazonas até este domingo (12/07), 30.217 são de Manaus (36,18%) e 53.309 do interior do estado (63,82%).

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.126); Manacapuru (3.246); São Gabriel da Cachoeira (2.982); Tefé (2.978); Parintins (2.893); Itacoatiara (1.788); Tabatinga (1.549); Barcelos (1.510); Benjamin Constant (1.477); Humaitá (1.417); Presidente Figueiredo (1.364); Iranduba (1.333); Autazes (1.073); Maués (1.065); Alvarães (1.037); Santo Antônio do Içá (1.009); Careiro (992); Eirunepé (919); Tapauá (827); Santa Isabel do Rio Negro (773); São Paulo de Olivença (756); Lábrea (734); Boca do Acre (709); Barreirinha (702); Fonte Boa (693); Rio Preto da Eva (678); Anori (639); Atalaia do Norte (634); Nova Olinda do Norte (614); Carauari (588); Uarini (585); Guajará (571); Borba (562); Itapiranga (543); Pauini (539); Novo Aripuanã (530); Tonantins (510); Urucurituba (497); Beruri (479); Amaturá (464); Itamarati (429); Urucará (411); Manaquiri (354); Anamã (352); Manicoré (317); São Sebastião do Uatumã (313); Japurá (306); Jutaí (302); Juruá (299); Boa Vista do Ramos (255); Maraã (254); Novo Airão (236); Silves (179); Nhamundá (171); Caapiranga (167); Codajás (160); Canutama (143); Careiro da Várzea (113); Apuí (69), Ipixuna (69) e Envira (25).



Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.905 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.134. A lista inclui Manacapuru (129); Coari (95); Parintins (89); Tefé (80); Tabatinga (75); Itacoatiara (58); São Gabriel da Cachoeira (47); Iranduba (45); Humaitá (36); Autazes (32); Maués (31); Benjamin Constant (27); Barcelos (24); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (20); Santo Antônio do Içá (20); Borba (19); São Paulo de Olivença (19); Fonte Boa (17); Jutaí (15); Tonantins (14); Careiro (14); Lábrea (14); Rio Preto da Eva (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Anori (11); Boca do Acre (10); Novo Aripuanã (9); Santa Isabel do Rio Negro (9); Amaturá (8); Uarini (8); Barreirinha (8); Beruri (7); Carauari (7); Manicoré (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Nhamundá (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Tapauá (4); Juruá (4); Codajás (3); Maraã (3); Itamarati (3); Boa Vista do Ramos (2); Guajará (2); Japurá (1) e São Sebastião do Uatumã (1).