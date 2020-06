Interior do Amazonas soma 42.527 casos de coronavírus

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 627 casos de Covid-19 neste domingo (28), totalizando 69.649 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Dos 69.649 casos confirmados no Amazonas até este domingo (28/06), 27.122 são de Manaus (38,94%) e 42.527 do interior do estado (61,06%).

Além da capital, 60 municípios têm casos confirmados: Coari (3.710); Manacapuru (3.120); Tefé (2.777); São Gabriel da Cachoeira (2.659); Parintins (2.494); Itacoatiara (1.469); Benjamin Constant (1.458); Tabatinga (1.405); Iranduba (1.218); Santo Antônio do Içá (998); Presidente Figueiredo (988); Maués (967); Autazes (956); Alvarães (926); Careiro Castanho (918); Barcelos (907); Humaitá (679); Tapauá (677); Rio Preto da Eva (647); São Paulo de Olivença (635); Boca do Acre (625); Barreirinha (602); Anori (566); Fonte Boa (564); Itapiranga (513); Carauari (500); Uarini (493); Atalaia do Norte (485); Lábrea (483); Nova Olinda do Norte (476); Tonantins (447); Eirunepé (438); Borba (432); Novo Aripuanã (410); Amaturá (409); Guajará (406); Beruri (394); Urucurituba (393); Urucará (358); Itamarati (288); Pauini (284); Anamã (282); Santa Isabel do Rio Negro (277); Japurá (256); Jutaí (248); Manaquiri (243); Juruá (215); São Sebastião do Uatumã (215); Novo Airão (211); Manicoré (207); Maraã (199); Boa Vista do Ramos (193); Silves (160); Nhamundá (148); Caapiranga (146); Codajás (140); Canutama (89); Careiro da Várzea (78); Apuí (42) e Ipixuna (4).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.770 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1012. A lista inclui Manacapuru (124); Coari (82); Tefé (79); Parintins (75); Tabatinga (74); Itacoatiara (53); São Gabriel da Cachoeira (44); Iranduba (39); Maués (31); Autazes (27); Benjamin Constant (27); Barcelos (22); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (19); Santo Antônio do Içá (19); São Paulo de Olivença (18); Borba (17); Fonte Boa (16); Humaitá (15); Tonantins (14); Careiro Castanho (13), Jutaí (13); Rio Preto da Eva (13); Alvarães (13); Manaquiri (12); Anori (10); Boca do Acre (10); Novo Aripuanã (9); Amaturá (8); Barreirinha (7); Lábrea (7); Beruri (6); Carauari (6); Uarini (6); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Nhamundá (4); Silves (4); Urucará (4); Careiro da Várzea (4); Manicoré (4); Caapiranga (4); Santa Isabel do Rio Negro (4); Tapauá (3); Codajás (3); Maraã (3); Pauini (3); Urucurituba (3); Atalaia do Norte (2); Boa Vista do Ramos (2); Itamarati (2); Guajará (1); Japurá (1); São Sebastião do Uatumã (1).

Outros 245 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 211 estão em investigação epidemiológica e 34 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 347 foram descartados para o novo coronavírus.