Interior do Amazonas registra mais de mil casos de coronavírus; óbitos somam 58

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou neste domingo (26), a atualiação dos casos do novo coronavírus no Amazonas.

Com 3.833 casos confirmados e 304, o coronavírus vem ganhando cada vez mais espaço no Estado. A capital amazonense registra a maior parte dos casos com 2.722 infectados e 246 óbitos.

Só no interior, já são 1.111 casos e 58 mortes. 46 municípios já têm casos confirmados, são eles: Manacapuru (256); Iranduba (92); Itacoatiara (80); Parintins (76); Tabatinga (67); Carauari (65); Santo Antônio do Içá (61); Maués (56); Coari (36); Presidente Figueiredo (30); São Paulo de Olivença (28); Autazes e Careiro Castanho - com 26 casos cada; Tefé (22); Amaturá (19); Anori, Benjamin Constant, Lábrea e Tonantins - com 18 casos cada um; Rio Preto da Eva (17); Maraã e Tapauá – com 8 casos confirmados cada; Beruri (7); Silves e Urucará - com 6 casos cada; Boca do Acre, Careiro da Várzea, Novo Aripuanã e Santa Isabel do Rio Negro têm 4 casos cada um; Itapiranga, Jutaí, Manicoré e Nova Olinda do Norte registram 3 casos cada.

Seis municípios têm dois casos confirmados cada um: Barcelos, Canutama, Codajás, Humaitá, Manaquiri e Novo Airão. Outros sete municípios apresentam um caso: Anamã, Caapiranga, Juruá, Nhamundá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba.



Os 18 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (17), Itacoatiara (7), Maués (6), Iranduba (5), Parintins (3), Tabatinga (3), Careiro Castanho (3), Carauari (2), Coari (2), Autazes (2), Presidente Figueiredo (1), Tefé (1), Rio Preto da Eva (1), Beruri (1), Manicoré (1), Barcelos (1), Manaquiri (1) e Novo Airão (1); totalizando 58 mortes por Covid-19.