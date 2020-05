Interior do Amazonas registra 5.401 casos de Covid-19 em 55 municípios

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Manaus/AM – O interior do Amazonas registrou 5.401 casos de coronavírus, neste domingo (10), de acordo com o boletim da FVS. O número de óbitos é de 324.

Cerca de 55 municípios já tem casos confirmados da doença. Manacapuru segue liderando entre as cidades com 900 casos, seguido de Parintins (390); Tefé (359); Tabatinga (311); Coari (281); Santo Antônio do Içá (245); Iranduba (236); Rio Preto da Eva (215); Itacoatiara (214); Careiro Castanho (193); Maués (182); Autazes (162); Presidente Figueiredo (162); São Paulo de Olivença (160); Carauari (122); Boca do Acre (98); São Gabriel da Cachoeira (95); Amaturá (89); Anori (87); Tonantins (80); Tapauá (75); Benjamin Constant (67); Urucará (61); Silves (51); Barreirinha (42); Manaquiri (35); Nova Olinda do Norte (35); Novo Airão (34); Beruri (33); Maraã (33); Fonte Boa (31); Barcelos (27); Novo Aripuanã (27); Careiro da Várzea (26); Borba (24); Canutama (22); Lábrea (22); Itapiranga (21); Urucurituba (21); Jutaí (18); Eirunepé (13); e Nhamundá (13).

Os 37 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru (48); Tabatinga (35); Coari (33); Parintins (31); Itacoatiara (27); Maués (20); Tefé (19); Iranduba (18); Autazes (16); Presidente Figueiredo (7); Benjamin Constant (7); São Gabriel da Cachoeira (6); Santo Antônio do Içá (5); Rio Preto da Eva (5); Careiro Castanho (5); Tonantins (5); Novo Airão (4); Beruri (4); São Paulo de Olivença (3); Barcelos (3); Amaturá (2); Urucará (2); Manaquiri (2); Fonte Boa (2); Novo Aripuanã (2), Manicoré (2); Carauari (1); Anori (1); Tapauá (1); Silves (1); Barreirinha (1); Nova Olinda do Norte (1); Borba (1); Itapiranga (1); Jutaí (1); Nhamundá (1); e Codajás (1).