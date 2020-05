Interior do Amazonas ganha pias comunitárias em locais estratégicos

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM – Como forma de auxiliar as pessoas na prevenção do combate ao novo coronavírus, causador da covid-19, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) instalou cinco pias comunitárias no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A ação irá se estender nos demais municípios onde a Cosama trabalha no fornecimento e distribuição de água.

O projeto visa possibilitar às pessoas fazer a higienização das mãos em pontos estratégicos da cidade, nos lugares que costumam ter grandes concentrações de pessoas, contribuindo para a prevenção à covid-19 e servindo como forma de conscientizar e alertar sobre a importância dos cuidados básicos nesse período para conter a disseminação do vírus nos municípios.

Segundo o presidente da Cosama, Armando do Valle, as pias comunitárias fazem parte de uma das ações da Companhia no enfrentamento do novo coronavírus e demonstra que a firma está em alerta e tomando todas as medidas possíveis para que todos tenham acesso à água.

Demais municípios

Seguindo a expansão do projeto no interior, já foram instaladas pias comunitárias em mais quatros municípios: Codajás, Manaquiri, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença. As próximas cidades a ter os equipamentos implantados serão Atalaia do Norte, Alvarães, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Carauari, Careiro da Várzea, Autazes e Nova Olinda do Norte. No total, serão instaladas 50 pias para atender às demandas dos municípios.