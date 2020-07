Interior do Amazonas chega a 64.267 casos de covid-19

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga, nesta quarta-feira (29/07), a edição nº 119 do Boletim Diário Covid-19. Foram confirmados mais 975 casos da doença no Amazonas, nesta edição do boletim.

Dos 99.093 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (29/07), 34.826 são de Manaus (35,14%) e 64.267 do interior do estado (64,86%).

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.715); Manacapuru (3.374); Parintins (3.348); São Gabriel da Cachoeira (3.299); Tefé (3.160); Humaitá (2.174); Barcelos (2.081); Itacoatiara (1.956); Presidente Figueiredo (1.822); Tabatinga (1.660); Iranduba (1.585); Santa Isabel do Rio Negro (1.551); Benjamin Constant (1.523); Lábrea (1.470); Eirunepé (1.314); Maués (1.168); Autazes (1.146); Alvarães (1.136); Careiro (1.085); Santo Antônio do Içá (1.081); São Paulo de Olivença (1.022); Pauini (937);Tapauá (897); Boca do Acre (855); Manicoré (832); Carauari (821); Rio Preto da Eva (764); Guajará (759); Barreirinha (752); Nova Olinda do Norte (732); Atalaia do Norte (730); Fonte Boa (728); Anori (709); Borba (654); Novo Aripuanã (651); Urucurituba (624); Uarini (618); Itapiranga (554); Tonantins (548); Beruri (542); Itamarati (504); Amaturá (501); Ipixuna (492); Nhamundá (487); Urucará (469); Anamã (448); São Sebastião do Uatumã (432); Manaquiri (425); Juruá (403); Japurá (367); Maraã (362); Jutaí (314); Boa Vista do Ramos (291); Novo Airão (250); Caapiranga (230); Canutama (212); Silves (206); Codajás (186); Careiro da Várzea (129); Apuí (100) e Envira (82).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.001 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 56 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.245. A lista inclui Manacapuru (135); Parintins (98); Coari (95); Tefé (82); Tabatinga (78); Itacoatiara (60); Humaitá (58); São Gabriel da Cachoeira (49); Iranduba (46); Benjamin Constant (35); Autazes (35); Maués (32); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Borba (22); São Paulo de Olivença (22); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Fonte Boa (18); Manicoré (18); Lábrea (18); Jutaí (16); Careiro (16); Rio Preto da Eva (15); Tonantins (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Santa Isabel do Rio Negro (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Novo Aripuanã (10); Barreirinha (9); Uarini (9); Guajará (9); Amaturá (8); Nhamundá (8); Beruri (7); Carauari (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Tapauá (5); Juruá (5); Silves (5); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Itamarati (4); Codajás (3); Boa Vista do Ramos (2); Eirunepé (2); São Sebastião do Uatumã (2); Japurá (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí, Canutama, Ipixuna e Envira.