Interior do Amazonas atinge 12.061 casos de coronavírus

Manaus/AM – O interior do Amazonas registrou 12.061 casos de coronavírus, nesta quarta-feira (20), segundo a FVS. O número de óbitos pela doença é de 504.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (1.602); Tefé (937); Coari (899); Parintins (750); Tabatinga (564); Santo Antônio do Içá (500); São Gabriel da Cachoeira (455); Itacoatiara (443); Careiro Castanho (418); Rio Preto da Eva (387); Iranduba (379); Maués (345); Autazes (321); São Paulo de Olivença (316); Presidente Figueiredo (283); Boca do Acre (235); Benjamin Constant (232); Tapauá (204); Itapiranga (203); Barcelos (187); Amaturá (180); Anori (176); Carauari (171); Borba (145); Beruri (134); Barreirinha (122); Tonantins (122); Fonte Boa (117); Urucará (111); Novo Aripuanã (97); Silves (87); Manaquiri (82); Anamã (76); Novo Airão (74); Maraã (61); Jutaí (58); Nova Olinda do Norte (57); Boa Vista do Ramos (46); Eirunepé (46); Urucurituba (45); Caapiranga (43); Careiro da Várzea (42); Lábrea (34); Nhamundá (34); Humaitá (33); Manicoré (31); São Sebastião do Uatumã (27); Canutama (25); Alvarães (23); Codajás (23); Apuí (20); Japurá (13); Guajará (12); Uarini (11); Santa Isabel do Rio Negro (7); Juruá (5); Pauini (5); Atalaia do Norte (4); e Itamarati (2).

Os 46 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (71); Tabatinga (47); Tefé (43); Parintins (42); Coari (36); Itacoatiara (35); Iranduba (23); Maués (23); Autazes (22); São Gabriel da Cachoeira (15); Benjamin Constant (12); Presidente Figueiredo (11); Borba (9); Santo Antônio do Içá (9); Tonantins (8); Rio Preto da Eva (8); São Paulo de Olivença (7); Barcelos (7); Careiro Castanho (6); Manaquiri (6); Amaturá (5); Fonte Boa (5); Beruri (5); Jutaí (5); Novo Airão (4); Tapauá (3); Anori (3); Itapiranga (3); Silves (3); Novo Aripuanã (3); Nova Olinda do Norte (3); Alvarães (3); Boca do Acre (2); Carauari (2); Barreirinha (2); Urucará (2); Manicoré (2); Maraã (1); Boa Vista do Ramos (1); Caapiranga (1); Careiro da Várzea (1); Urucurituba (1); Humaitá (1); Nhamundá (1); Codajás (1); e Santa Isabel do Rio Negro (1).