Interior do Amazonas atinge 10.253 infectados pelo coronavírus e 464 mortes pela doença

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - O Amazonas registrou 651 novos casos, nesta segunda-feira(18), totalizando 20.913 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Foram confirmados por exame laboratorial mais 20 óbitos pela doença, todos nas últimas 24 horas, elevando para 1.433 o total de mortes.

Dos 20.913 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira(18/05), 10.660 são de Manaus (50,97%) e 10.253 do interior do estado (49,03%), sendo afetados os municípios de Manacapuru (1.500); Tefé (767); Coari (718); Parintins (673); Tabatinga (525); Santo Antônio do Içá (416); Careiro Castanho (384); Itacoatiara (373); São Gabriel da Cachoeira (366); Iranduba (334); Rio Preto da Eva (329); Maués (288); São Paulo de Olivença (277); Autazes (269); Presidente Figueiredo (250); Boca do Acre (198); Benjamin Constant (182); Amaturá (173); Tapauá (159); Carauari (156); Itapiranga (145); Anori (140); Barcelos (131); Tocantins (122); Fonte Boa (99); Borba (98); Urucará (97); Barreirinha (97); Beruri (83); Silves (76); Manaquiri (73); Novo Airão (71); Novo Aripuanã (63); Jutaí (55); Nova Olinda do Norte (54); Anamã (53); Maraã (51); Boa Vista do Ramos(41); Careiro da Várzea (41); Eirunepé (34); Urucurituba (34); Lábrea (33); Manicoré (30); Nhamundá (29); Caapiranga (24); Canutama (22); Apuí (19); Codajás (19); e São Sebastião do Uatumã (18).

O município de Humaitá tem 14 casos. Japurá tem 11 casos. Alvarães tem 10 casos. Guajará e Santa Isabel do Rio Negro têm sete casos cada um. Uarini tem cinco casos. Atalaia do Norte tem quatro casos. Juruá tem três casos. Itamarati tem dois casos. O município com apenas um caso confirmado é Pauini.

Óbitos

Os 45 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 464, são: Manacapuru (67); Tabatinga (46); Parintins (41); Tefé (40); Coari (35); Itacoatiara (34); Iranduba (23); Autazes (21); Maués (21); São Gabriel da Cachoeira (12); Presidente Figueiredo (11); Benjamin Constant (11); Borba (9); Santo Antônio do Içá (9); Tonantins (8); Rio Preto da Eva (8); Barcelos (7); Careiro Castanho (6); Manaquiri (6); São Paulo de Olivença (5); Amaturá (5); Fonte Boa (5); Beruri (5); Jutaí (5); Novo Airão (4); Tapauá (3); Itapiranga (3); Anori (3); Silves (3); Nova Olinda do Norte (3); Novo Aripuanã (3); Alvarães (3); Carauari (2); Barreirinha (2); Urucará (2); Manicoré (2); Boca do Acre (1); Maraã (1); Careiro da Várzea (1); Boa Vista do Ramos (1); Urucurituba (1); Nhamundá (1); Caapiranga (1); Codajás (1) e Santa Isabel do Rio Negro (1).