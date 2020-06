Instituto serve sopa para mais de 200 famílias na Zona Leste de Manaus

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Manaus/AM - Cerca de 250 famílias do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, foram beneficiadas com doações de sopas do Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Estado do Amazonas (ICDLAM).



Foram feitos 80 litros de sopa, entregues a moradores da comunidade que possuem ou não cadastro no instituto. A ideia partiu depois que um grupo assistêncial do ICDLAM, que recebia constantes relatos de famílias que passavam necessidades devido a crise econômica que a pandemia de Covid-19 causou.



Além da oferta da refeição, que deve acontecer agora semanalmente, o local oferece ajuda psicológica e assistência social. Os cursos presenciais, como reforço escolar, jiu jitsu, oficinas de corte e costura, ainda permanecem sem uma data para retorno.

Outras ações



O Instituto conta a ajuda de doações. Durante a semana santa, o ICDLAM recebeu a ajuda do empresário Rodinei Ramos, que doou frutas, peixes, álcool em gel e máscaras de proteção.