Instituições pedem ao Ministério da Saúde acompanhamento de ações no Amazonas

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Trabalho (MPT) assinaram recomendação conjunta endereçada ao ministro da Saúde, Nelson Teich, que determine ações emergenciais de acompanhamento, auditoria e controle das medidas empreendidas pelo Estado do Amazonas no enfrentamento à pandemia de covid-19.

A recomendação cita vários problemas não só a falta de capacidade de atendimento a pacientes infectados, como também condições de trabalho dos profissionais de Saúde em todas as unidades do Estado e de equipamentos. Informações falhas prestadas pelas autoridades estaduais também são citadas como argumento para que o Ministério da Saúde acompanhe de maneira mais efetiva o trabalho que está sendo realizado no Amazonas contra a pandemia.

Confira a solicitação: