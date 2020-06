Inscrições para vestibular de medicina da Nilton Lins encerram nesta quinta em Manaus

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - O prazo para as inscrições do vestibular de Medicina na Universidade Nilton Lins está se encerrando. As provas serão realizadas no dia 22 de junho. Considerando o atual cenário da pandemia do COVID-19, as provas foram adaptadas para a segurança de todos. O último dia para inscrição na prova on line será é dia 18 de junho.



Resultados

O resultado do Vestibular de Medicina 2020/2 da Universidade Nilton Lins via Enem já saiu no dia 15 de julho, através do portal do vestibular, no ambiente de cada candidato. A classificação dos candidatos considera a ordem decrescente, de acordo com o número de vagas.

O resultado do Vestibular de Medicina 2020/2 da Universidade Nilton Lins no processo com prova online sairá em 23 de Junho, através do portal do vestibular, no ambiente de cada candidato. A classificação final dos candidatos dar-se-á pela ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas provas do Concurso Vestibular, até o limite das vagas oferecidas.

Universidade Nilton Lins

A Universidade Nilton Lins entregou para o estado do Amazonas mais de 42 médicos formados no ano de 2019. E, para isso, está sempre buscando inovar e capacitar seus alunos, dedicando-se há 18 anos à formação de médicos.

Para obter mais informações sobre o curso de Medicina e seu diferencial na UNL, acesse o link: https://vestibular.universidadeniltonlins.com.br/medicina-manaus, ou ligue para um dos nossos consultores de graduação no telefone 3643-2000.