Inscrições para o vestibular EaD da Universidade Nilton Lins já estão abertas

A Universidade Nilton Lins está com inscrições abertas para o Vestibular EaD (Ensino a Distância). Com duas formas de ingresso, via nota do Enem e Portador de Diploma, os interessados podem realizar sua inscrição no site www.tonauniversidade.com.br , bem como efetuar a prova e logo após receber o resultado na hora.

A Instituição oferece 12 graduações de ensino a distância para unidades em diversas áreas da capital amazonense, e também em Manacapuru. Contando com um corpo docente formado por profissionais altamente preparados e capacitados para o ensino, a Universidade Nilton Lins também dispõe de cursos de qualidade que são reconhecido pelo MEC.

Por conta da sua facilidade e vantagens, esse formato de ensino é um dos que mais crescem no país. O EaD Universidade Nilton Lins atende pessoas que não podem aderir a vida acadêmica de forma presencial, mas desejam realizar o sonho da formação superior. Os preços dos cursos a distância são mais acessíveis para o aluno realizar suas aulas quando e onde quiser.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a instituição está realizando o processo de inscrição e vestibular inteiramente online. Para realização de inscrição do Vestibular EaD, o candidato deve ter em mãos documentos pessoais e estar de acordo com o edital e termos que estão disponíveis no site.

Para realizar inscrições, acesse o site: www.tonauniversidade.com.br ou ligue 3643-2155