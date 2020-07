Inpa faz seminário virtual sobre ciência, tecnologia e inovação em Manaus

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - Nesta quinta e sexta-feira (2 e 3 de julho), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), por meio da Coordenação de Pesquisas (Copes), realizará o I Seminário em Prospecção, Priorização e Avaliação em Ciência, Tecnologia e Inovação, ambos os dias das 14h às 17h (de Manaus). Além da apresentação de estudos de planejamento e gestão da CT&I, o evento buscará identificar oportunidades para articular iniciativas de caráter cooperativo e regional.

Quatro palestrantes renomados da área (doutores Sérgio Salles Filho - Unicamp/DPCT, Jesus Mena-Chalco - UFABC, Eduardo da Motta e Albuquerque – UFMG/Cedeplar, Fernanda de Negri/Ipea) e mais quatro debatedores do Amazonas (doutores Rosana Zau-Mafra - Ufam, Olívia Simão - UEA, Nadja Lepsch Cunha - Copes/Inpa e Jorge Porto – Copes/ Inpa) se revezarão nos dois dias de evento. Ver programação abaixo.

De acordo com a organizadora e mediadora do Webinar, Magalli Henriques, analista de C&T vinculada à Coordenação de Pesquisas do Inpa, é preciso integrar iniciativas de universidades, institutos e de profissionais para concertar ações e propor encaminhamentos de forma a permitir que a Amazônia avance na gestão e no planejamento de política científica. A proposta é atuar na geração de um ambiente fomentador de impactos no desenvolvimento econômico, o que requer a “criação de competências acadêmicas e executoras na área”.

A transmissão será feita pela sala virtual no endereço https://meet.google.com/cyp-zdhq-enu. Os interessados em receber certificado de participação devem se inscrever acessando o link encurtador.com.br/luGV0 .

O público-alvo do evento é formado por profissionais responsáveis pelo planejamento e gestão da CT&I da Amazônia, das ICT e das agências de fomento da Amazônia e os pesquisadores na área de gestão, planejamento e política científica e tecnológica.