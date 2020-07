Ingressos para o Festival de Parintins voltam a ser vendidos; evento acontece em novembro

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - A Amazon Best comunicou nesta segunda-feira (20), que a reabertura da bilheteria do Festival de Parintins 2020, será a partir desta terça-feira, 21 de julho, das 9:00 às 17:00. Estarão abertas as vendas de ingressos, camarotes, hospedagens e outros serviços turísticos relacionados ao evento, nas sedes de Manaus e Parintins.

Programado para acontecer nos dias 06, 07 e 08 de novembro, devido à pandemia da Covid-19, a realização do Festival na nova data está condicionada à validação das autoridades sanitárias do estado e do município de Parintins no final do mês de agosto.

Para mais informações entre em contato através dos nossos canais de atendimento: (92) 99376-8133 (92) 99332-8877 (92) 99177-4825 (Telefone e Whatsapp).