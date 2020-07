Influencer amazonense Huma Kimak revela convite para o BBB e diz porque não participou

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - A influencer amazonense Huma Kimak, que conta com mais de meio milhão de seguidores em seu instagram, revelou em live realizada nesta semana para o canal do Rodrigo Santos, que já chegou a ser chamada para o BBB.

De acordo com a influencer, ela já chegou a ser convidada para o reality show mais famoso do país, o Big Brother Brasil, mas a participação acabou não acontecendo, pois ela faltou uma das modalidades, a “cadeira elétrica”, um dos procedimentos finais para a entrada no reality.

Apesar do nome, a cadeira elétrica nada mais é do que uma entrevista onde o participante passa por uma sabatina pela produção, falando sobre si mesmo e estratégias para o jogo.

