Infectologista faz live sobre coronavírus e cuidados em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM – Na próxima segunda-feira, dia 27, o médico infectologista do Hospital Tropical, André Patrício, vai transmitir, a partir das 19h30, live sobre “Covid 19: Orientações e cuidado”, pelo perfil @andrepatricio.infecto, no Instagram. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e voltada para servidores e alunos, mas pode ser acessada pela população.

A ação divulga uma série de lives que são realizadas desde o início deste mês, por profissionais da área da saúde e de coach. A atividade é coordenada pelo Núcleo de Parcerias Institucionais (Nupi) da Semed, que visa fomentar parcerias firmadas para contribuir com práticas positivas às ações já realizadas pela rede municipal de ensino.

A assessora técnica do Nupi, Amanda Melo, explicou que o objetivo das lives é levar informações importantes sobre a pandemia que assola o Brasil e o mundo a todos os servidores da Semed.

Durante a live, o infectologista irá discutir temas como, o que é o novo coronavírus (SARS-Cov2), como se iniciou a pandemia, onde estamos e o que esperamos, assim como formas de prevenção. Além disso, vai tratar da importância do uso de máscaras, do objetivo do isolamento social, como reconhecer os principais sintomas e o que fazer.

A live terá duração de aproximadamente 4O minutos e, ao final, o profissional vai abrir o espaço para os internautas fazerem perguntas e tirarem dúvidas.