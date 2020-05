Indústrias fazem doação de EPIs para hospitais de Manaus

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM – Em atendimento a um pleito do Governo do Amazonas, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir) e suas associadas estão doando 52 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) para hospitais do Estado. A Recofarma entregou, na sexta-feira (15/05), 42 mil itens, entre máscaras, aventais e álcool em gel.

Nesta terça-feira (19/05), será a vez da Ambev fazer a doação de mais 10 mil itens de EPIs. As entregas estão sendo feitas à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Também nesta terça-feira, a rede de supermercados Carrefour irá doar dois respiradores, 50 mil máscaras cirúrgicas e cinco mil protetores faciais.

Mais doações

Nesta segunda-feira (18/05), as empresas Masa da Amazônia e Colortech, por meio do projeto Heróis, realizaram a entrega de oito mil protetores faciais. Já a fábrica 3M entregou, nos hospitais da rede estadual, mais de 35 mil máscaras N95, de um total de 150 mil que serão doadas pela empresa.

Rede de contribuições

As doações recentes se juntam aos mais de 3 milhões de itens de proteção individual já doados pelas empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), instituições de classes, varejistas e Ministério da Saúde para o combate ao novo coronavírus no Estado do Amazonas.