Indústria de eletroeletrônicos volta às atividades em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Com operações paralisadas desde o dia 24 de março, a indústria coreana Samsung voltou a operar no Polo Industrial de Manaus (PIM) desde a noite deste domingo, dia 12. A coreana é uma das grandes empregadoras do PIM.

O retorno às atividades de parte das 22 indústrias que paralisaram operações na Zona Franca de Manaus (ZFM) já havia sido antecipado pelo presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, na última quinta-feira, dia 9. Essa volta ao trabalho, conforme Périco, deve acontecer entre esta segunda e terça-feiras.

Na Samsung, o movimento de chegada de colaboradores desde a madrugada desta segunda-feira aconteceu sem maiores aglomerações.