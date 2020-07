Incêndio em quitinete deixa moradores de vila desesperados em Manaus

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - Um incêndio ocorrido na manhã dessa quinta-feira (16), destrui o cômodo de uma quitinete localizada no bairro Novo Israel, na Zona Norte.

As chamas assustaram moradores da vila na rua Estrela de Davi e causaram prejuízos a família que reside no imóvel, mas felizmente, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente. Nesse momento, agentes atuam apenas no rescaldo do local.