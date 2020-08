Incêndio devasta terreno e deixa moradores desesperados em Manaus

Manaus/AM - Um incêndio de grandes proporções está se alastrando por um terreno localizado na avenida Buritis, no bairro Santa Marta.

As chamas já atingem a rede elétrica da via e impedem a visibilidade no local. Moradores estão desesperados e afirmam que já fizeram contato com o Corpo de Bombeiros, mas a viatura ainda não chegou.

A suspeita é que um popular tenha provocado o fogo na tentativa de limpar o terreno. Muita fumaça toma conta do local e o incêndio já se propaga em direção a várias casas na região.