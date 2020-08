Vídeo: Incêndio atinge terreno e assusta moradores em Manaus

Incêndio Manaus pic.twitter.com/r2WngX2dQF — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) August 9, 2020

Manaus/AM - Um incêndio atingiu uma área de mata de um terreno, na tarde deste domingo (9), na rua Novo Lírio, bairro Novo Aleixo, zona Leste da capital. A nuvem de fumaça que se espalhou no local assustou os moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Ainda não há informações do que ocasionou o inicio do fogo.