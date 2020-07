Incêndio atinge área de mata no São Raimundo

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Um incêndio atingiu uma área de vegetação nesta quinta-feira (30) no bairro São Raimundo, zona Oeste da capital. O fogo consumiu aproximadamente 60 metros da mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros foi necessário 7 mil litros de água para apagar o sinistro, que se alastrou por conta do clima quente e seco. Eles trabalham com duas hipóteses.

Uma delas é que a ponta de um cigarra possa ter começado o fogo, já que o local é frequentado por usuários de drogas. A outra é que moradores teriam queimado lixo na área.