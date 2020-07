Implurb mantém análises de processos por videoconferência em Manaus

Wilson Lima e a solidão do Poder

Manaus/AM - Com a extensão do regime de teletrabalho estabelecido pela Prefeitura de Manaus até o dia 31 de julho, em razão da pandemia do novo coronavírus, as análises de planejamento urbano à frente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) seguem com as reuniões semanais via videoconferência.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) analisou 131 processos neste período. Entre 25 de março e 3 de julho, o CMDU fez a análise de 131 processos em sua pauta, sendo 59 em março, 36 em abril e 13 em maio, 16 em junho e 7 em julho (até o dia 3).

Entre os processos constam aprovação e regularização de edificações; concessão de Habite-se de imóveis; análises e aprovação de medidas mitigadoras e compensatórias para empreendimentos de impacto urbano-ambiental; decisões sobre pedidos de alteração de uso do solo, com atuação da Comissão Técnica de Planejamento Urbano (CTPCU); entre outros.

Durante as videoconferências, realizadas com os membros do conselho todas as quartas-feiras, os requerentes interessados também podem participar da reunião na hora do voto, conforme estabelece o regimento interno do CMDU. "Estamos mantendo o trâmite normal e os requerentes estão participando e fazendo sua manifestação durante a videoconferência", explicou o presidente do conselho, Telamon Firmino.