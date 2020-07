Ifam abre 1.320 vagas para cursos de formação

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - Edital de processo seletivo com abertura de 1.320 vagas para cursos Formação Integral e Continuada (FIC) na modalidade Educação à Distância (EaD), foi aberto pelo Instituto Federal do Amazonas (Ifam). As inscrições estão abertas até o próximo dia 27 de julho, com as aulas tendo início no dia 3 de agosto.

As vagas serão preenchidas, por sorteio, pelas inscrições que apresentaram a documentação completa e atendam aos pré-requisitos dos cursos, conforme descrito no edital. O sorteio será realizado de forma manual pela Comissão Responsável pelo processo seletivo designada pela Portaria Nº 771 – GR/IFAM, de 05 de junho de 2020. Cada candidato receberá um número, conforme sua ordem de inscrição, e o sorteio será feito de forma aleatória com a escolha de 40 números por cada curso.

O(a) candidato(a) interessado(a) em uma das vagas ofertadas neste Processo Seletivo deverá realizar sua inscrição, exclusivamente pela internet, no site www.ifam.edu.br. Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário eletrônico https://forms.gle/L2Z5B3Ps9rFLz1Bb8 com todos os dados pessoais, escolher o curso, o campus a ser certificado e anexar a documentação completa exigida no edital.

O resultado preliminar será divulgado no endereço eletrônico: http://www2.ifam.edu.br/pro-reitorias/extensao/proex/editais, no dia 28 de julho de 2020.

Veja o edital: