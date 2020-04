Idosos são maioria entre os mortos por Covid-19 em Manacapuru

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - O segundo município do Amazonas mais afetado pela pandemia do novo coronavírus é Manacapuru, que fica a 100 quilômetros de Manaus, epicentro da contaminação. Até o último domingo (26), haviam 256 casos e 17 mortes por Covid-19 no município. Entre os óbitos a maioria é de idosos, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

Dos 17 óbitos confirmados, 15 eram de pessoas com idade acima dos 60 anos. As outras mortes foram de pessoas com 40 e 59 anos. A situação demonstra uma falta de cuidado com a população idosa, conforme a Secretaria de Saúde de Manacapuru, pois os familiares destas pessoas com idade avançada estão se contaminando e acabam transmitindo o vírus.

Além disso, se verifica uma demora na busca por atendimento dessas pessoas, pois quando chegam em alguma unidade de saúde já estão com um quadro avançado de problemas respiratórios, o que dificuldade o tratamento.

No Amazonas, até o último domingo foram registradoS 3.833 casos de Covid-19 e 304 óbitos, com Manaus concentrado 2.722 casos, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).