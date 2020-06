Idoso morre após árvore despencar sobre ele no Amazonas

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Um idoso de 66 anos, morreu depois que uma árvore desabou sobre ele nesta terça-feira (16), no KM 175, da BR-174, na zona rural do município de Presidente Figueiredo.

O acidente ocorreu enquanto o idoso que é morador do Ramal do Galileia, tentava derrubar a árvore com uma motosserra.

Na queda ela atingiu a cabeça dele. A vítima ficou presa sob o tronco e acabou morrendo no local.