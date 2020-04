Idoso morre ao despencar da escada de casa em Manaus

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - José Carlos Miranda, de 61 anos morreu nessa terça-feira (22), ao cair da escada da casa onde morava na rua José Tardos, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

De acordo com a polícia, relatos de familiares dão conta de que homem estaria embriagado quando despencou do alto da escada. Na queda, ele bateu com a cabeça e morreu na hora.