Idoso é encontrado morto em cima de plataforma próximo à feira em Manaus

Manaus/AM - Um idoso identificado como José Sarkis, foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira (3), em cima de uma plataforma nas proximidades da Feira do Produtor localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

A vítima foi encontrada por populares por volta das 8h, já sem vida na frente de uma loja de materiais de construção. Não se sabe o que teria causado o óbito.

A polícia e o IML foram acionados e o corpo foi encaminhado para o necrotério, no bairro Cidade Nova, na Zona Leste. José tem 73 anos e segundo o RG que foi encontrado em seu bolso, eles é da cidade de Sena Madureira, no estado do Acre.