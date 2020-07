Hospital Nilton Lins disponibiliza consultas particulares

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Manaus, 03 de julho de 2020 — O Hospital Nilton Lins vem dando continuidade aos seus atendimentos nas áreas de Fisioterapia e Pilates, Fonoaudiologia e Nutrição. A unidade, localizada na Av. Professor Nilton Lins, 3259, na zona Centro-Sul da capital, além de utilizada como clínica-escola, mantém tratando pacientes das ações sociais promovidas pela instituição. Atualmente, o Hospital disponibiliza também agendamentos de consultas particulares para interessados em um serviço exclusivo e especializado.

A clínica orienta que o paciente, antes de ir à Unidade, entre em contato pelo telefone (92) 3643-2133 para mais informações, como, por exemplo, disponibilidade de horário, tratamentos e valores das consultas e/ou sessões. Os dias e horários de funcionamento do complexo hospitalar são de Segunda à Sexta, das 7h às 20h, e Sábados, de 7h às 12h.

Vantagens das Clínicas Particulares

As clínicas privadas possibilitam um atendimento de qualidade, com profissionais capacitados, conforto e tranquilidade. As consultas particulares visam direcionar tratamentos a partir de análises específicas de cada paciente para que possam obter melhores resultados.

Dr. Allan Costa, fisioterapeuta e Coordenador da Clínica de Fisioterapia do Hospital Nilton Lins, explica que essa forma de atendimento visa auxiliar o público de forma mais direcionada aos seus casos clínicos. “Além de usufruir de uma clínica que possui equipamentos de qualidade e profissionais de excelência para melhor tratar seus pacientes, no particular, podemos auxiliá-los sobre os cuidados, dando a orientação devida para conseguir um tratamento mais completo que contemple as complexidades de suas enfermidades e também oferecer estudos mais eficazes para os problemas de saúde desses indivíduos.” afirma ele.

Sobre o Hospital Nilton Lins

Criada pelo Grupo Nilton Lins, o Hospital Nilton Lins é um dos complexos hospitalares mais conhecidos em Manaus e região. Com atuação de referência em serviços que buscam atender a comunidade aliado ao conhecimento e pesquisa. Para que os pacientes tenham acesso aos equipamentos de qualidade e profissionais de excelência para melhor tratar seus pacientes, o Hospital conta com um corpo clínico multidisciplinar, formado por profissionais do Grupo. Sua estrutura possui salas para tratamentos fisioterápicos de crianças a adultos, consultórios para atendimentos nutricionais, e ambulatórios para acompanhamentos fonoaudiológicos. Desde o princípio, atua na área social com o objetivo de desenvolver e recepcionar pessoas que precisam de apoio no âmbito da saúde.