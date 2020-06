Hospital libera leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19 em Manaus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Um andar do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto que estava destinado para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19 foi liberado para atendimentos de rotina, nesta quarta-feira (17). A área liberada é uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 40 leitos.

O hospital chegou a ter 100% dos leitos exclusivos para a Covid-19 ocupados e hoje, reabre o andar para pacientes com outras necessidades de internação.

Na última sexta-feira (12), o hospital realizou a transferência do último paciente internado na UTI para o Hospital Delphina Aziz. No último fim de semana, foi feita a limpeza e desinfecção do ambiente, que também ganhou pintura nova.