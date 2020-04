Hospital Delphina Aziz libera 45 novos leitos para tratar pacientes com Covid-19 em Manaus

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, liberou na noite dessa quarta-feira (15), mais 45 novos leitos para atender e tratar amazonenses infectados com coronavírus. Destes, 25 são de UTI e 20 são leitos clínicos.

Com a ampliação, o hospital que é referência no tratamento da doença no estado passa a operar com 100 leitos de UTI disponíveis. A equipe também aumentou e vai contar com profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros de 2009 e que estão sendo integrados à corporação nesta semana. Desde ontem, cinco médicos intensivistas da corporação passaram a dar plantão no Delphina e a previsão é que novos bombeiros militares, de várias especialidades, também comecem a atuar no hospital a partir desta quinta-feira (16).

O próximo grupo a ser integrado ao quadro é o de estudantes finalistas de medicina da UEA, que terão a colação de grau antecipada para começar a atuar no combate a pandemia. No total, são mais de 20 finalistas que entraram em atividade imediatamente após o processo.

Com a oferta de mais 25 leitos de UTI, o Delphina Aziz passa a usar toda a capacidade instalada do quarto andar da unidade. Já os 20 novos leitos clínicos que também serão abertos passarão a ocupar o quinto andar do prédio. Segundo a secretária de Saúde, Simone Papaiz, o hospital também recebeu novos equipamentos para ajuda a tratar os pacientes com Covid-19.

“Nós recebemos semana passada 15 respiradores e 5 bipaps. Eles serão úteis agora para a abertura desses 25 leitos de UTI e mais 20 leitos de internação. Nós já havíamos adquirido 240 monitores, que farão parte desses kits de leitos para a terapia intensiva. Agora, com o aporte desses cinco médicos intensivistas, a gente consegue ampliar o número de leitos e conseguir fazer com que os pacientes que estejam nas unidades de pronto atendimento venham para a de referência.”, explicou a secretária.