Hospital de Tefé recebe mais cilindros de oxigênio

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - O Hospital Regional de Tefé, no interior do Amazonas, recebeu 74 cilindros de oxigênio enviados pelo governo do Amazonas, na última segunda-feira (4). O município também vai receber nesta terça-feira (5) mais 15 bombas de infusão, totalizando 30 no município.

De acordo com o diretor de Logística da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Ionaldo Vasconcelos, os cilindros foram remanejados da capital para o município após o Governo instalar tanques estacionários de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus.

“Mandamos 250 cilindros para Tabatinga e estamos aguardando a chegada de mais 200 cilindros de oxigênio que foram adquiridos pelo Governo do Estado para atender a outras demandas do interior”, disse o diretor de logística.

Já no município de Itacoatiara foi instalado um tanque de oxigênio nesta segunda-feira. A previsão é que os municípios de Manacapuru e Presidente Figueiredo sejam os próximos a receberem os tanques.