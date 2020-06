Hospital de campanha vai ser gerenciado pela Prefeitura de Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM – O prefeito Arthur Virgílio Neto confirmou, por meio de suas redes sociais, que a Prefeitura de Manaus vai assumir integralmente o gerenciamento do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, até que o último paciente internado com covid-19 receba alta. O grupo Samel e instituto Transire, parceiros da prefeitura desde o primeiro momento da instalação do hospital, cuidam da transição na gestão da unidade. O hospital tem, aproximadamente, 90 pessoas internadas recebendo o tratamento.

“Sou muito grato à Samel e ao instituto Transire, porque fizemos a diferença nesse período da pandemia, oferecendo o desafogo necessário ao sistema de saúde estadual que estava em colapso. Salvamos vidas, ajudamos a cidade em um momento muito difícil e a prefeitura assume, a partir daqui, até o momento que não sejam mais necessários os serviços do hospital de campanha”, afirmou o prefeito, completando que irá observar o cenário para tomar as decisões futuras quanto à manutenção ou não do hospital, dependendo da evolução ou involução da pandemia do novo coronavírus.

Em quase 60 dias de trabalho, foram mais de 500 altas. O hospital de campanha está em total condições de funcionamento, com os protocolos testados e definidos, pessoal treinado, equipamentos e com 180 leitos sendo 39 UTIs, todos equipados com a cápsula Vanessa, de respiração não invasiva. “No momento mais crítico dessa pandemia, estávamos trabalhando e, graças aos parceiros e trabalhadores da saúde, pudemos contribuir nesse momento difícil”, disse o até então coordenador do hospital, Ricardo Nicolau.

O grupo Samel sugeriu ao prefeito de Manaus que mantenha o hospital para cirurgias de baixa e média complexidade, inclusive encaminhando um projeto para o seu funcionamento. Arthur afirmou que considera a proposta muito boa e que vai avaliá-la, levando em conta o que a população pensa e também o contrato existente com o Banco Mundial, que disponibilizou os recursos para a construção de um complexo de educação com escola de ensino infantil e fundamental. O prédio onde funciona o hospital já estava pronto para ser inaugurado e integrado à rede municipal de ensino quando teve início a pandemia. Diante da ausência de leitos para receber os pacientes de covid-19 na cidade, o prefeito decidiu transformá-lo em um hospital de campanha, com as parcerias da Samel e Transire.