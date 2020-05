Hospital de campanha municipal começa a atender indígenas com Covid-19 em Manaus

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte de Manaus, já inaugurou a área destinada para atendimento de indígenas com Covid-19. Três pacientes das etnias witoto, munduruku e baniwa, que residem na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona Oeste, foram os primeiros pacientes a ocuparem a enfermaria aberta na sexta-feira (23), com seis vagas de internação.

“Entramos nessa luta para ajudar nossos irmãos indígenas e não vamos deixar que sejam assolados por essa terrível doença, que é a Covid-19. Estamos fazendo busca ativa nas comunidades indígenas da capital aos pacientes com sintomas e os direcionando ao hospital de campanha municipal, para fazer o tratamento precoce e que pode diminuir as chances de novas mortes", afirmou o prefeito de Manaus.

O hospital de campanha conta com 162 leitos ativos, dos quais 39 UTIs. Atualmente, além dos pacientes da capital, pacientes de municípios do interior do Estado também estão recebendo tratamento na unidade municipal. Desde o dia 8 de maio, já passaram pelo hospital pacientes vindos de municípios como Autazes, Coari, Codajás, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte e Manacapuru.

Os três pacientes, entre os quais uma indígena de 92 anos, da etnia baniwa, realizaram tomografia e seguiram os protocolos de atendimento para internação.