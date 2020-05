Hospital de campanha em Manaus chega a 130 leitos em conclusão de 1ª etapa

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Em menos de um mês em funcionamento, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, mantido pela Prefeitura de Manaus em parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transire, superou a marca de mais de 100 leitos ativos, concluindo a primeira etapa das obras.

Esta semana, a unidade hospitalar abriu 30 novos espaços de internação, chegando ao total de 130 leitos, sendo 39 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atender pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Montada em um Centro Municipal de Educação Integrada (CIME), no bairro Lago Azul, zona Norte, com mais de seis mil metros quadrados, que estava pronta para ser inaugurada, a unidade já recebeu mais de 220 pacientes em 25 dias de funcionamento e conta com dois prédios. Com a abertura dos 30 novos leitos, a adaptação do primeiro prédio em uma estrutura hospitalar foi totalmente concluída.

Além dos 130 leitos ativos, o hospital conta com uma sala de tomografia computadorizada para auxiliar no tratamento da doença, bem como no diagnóstico precoce. Além disso, conta com um laboratório de análises clínicas com funcionamento 24 horas. Diante destes esforços acirrados contra o novo coronavírus, o coordenador do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes solicita apoio da população para auxiliar na batalha. "Fiquem em casa, se possível. O isolamento é essencial para evitar um colapso ainda maior do sistema de saúde", enfatizou.