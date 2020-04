Hospital de campanha é inaugurado às pressas após casos de covid-19 dispararem no Amazonas

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Por causa do crescimento da pandemia no Amazonas e da falta de leitos no sistema de saúde, o prefeito Arthur Neto decidiu antecipar a inauguração do Hospital de campanha para a noite desse domingo (12).

Com 18 eleitos de UTIs, ele anunciou que a unidade já está funcionamento e recebendo os primeiros pacientes que estão sendo transferidos de outras unidades.

O hospital está funcionando dentro de uma escola no municipal que está temporariamente desativada, Avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul. Ela foi equipada com a ajuda de um hospital particular que deve ficar a frente do atendimento.

Arthur ainda adiantou que mais 82 leitos devem ser criados no local nos próximos dias e que esse número pode se expandir de acordo com a necessidade.

Antes de ser liberado, o hospital e os funcionários foram abençoados pelo arcebispo da capital, Dom Leonardo Steiner. Até esse domingo, Manaus tinha 1206 casos de covid-19 confirmados e 60 óbitos.