Hospital de Campanha é desativado em Manaus

Manaus/AM - O hospital de Campanha na Nilton Lins, referência no combate ao coronavírus no Amazonas, foi desativado nesta quinta-feira (16), devido a queda no número de internação e casos da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), em 90 dias, foram contabilizados mais de 1.800 atendimentos na unidade.

O hospital já estava funcionando apenas para o tratamento de indígenas, no entanto, com a desativação da unidade de saúde, os pacientes foram transferidos para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto.

Mais de 100 equipamentos, entre monitores e ventiladores mecânicos adquiridos pela Susam ou doados pelo Ministério da Saúde, estão sendo remanejados para as unidades da rede. “Serão distribuídos para os hospitais de emergência 28 de Agosto, Platão Araújo, João Lúcio e também para os hospitais com atendimento especializado a crianças, os hospitais infantis”, disse o secretário interino da Susam, Marcellus Campêlo.

O Amazonas contabiliza 88.222 casos de coronavírus, e o número de mortes chegou a 3.118, nesta sexta-feira (17), conforme boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).