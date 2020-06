Hospital de campanha de Manaus tem 430 curados e terá leitos ampliados

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Cerca de 431 pacientes foram curados no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, localizado no bairro Lago Azul, zona Norte. O número marca os 50 dias de operação da unidade, nesta segunda-feira (01).

Na última sexta-feira (29) o hospital de campanha foi avaliado por uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), que analisou, entre outros itens, os protocolos de segurança voltados para a saúde dos pacientes e dos profissionais da unidade. Após a visita técnica, a equipe de fiscalização do órgão estadual atestou o padrão de qualidade do hospital, destacando que tanto a estrutura é bem organizada quanto a gestão está bem integrada aos diversos setores, principalmente os estratégicos, como de controle de infecção e segurança do paciente.

Novos leitos

Inaugurado em 13/4, o hospital de campanha conta atualmente com 162 leitos abertos, sendo 39 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A previsão, de acordo com o coordenador da unidade, é que, até o final desta semana, mais 18 leitos sejam abertos.

A unidade foi instalada em uma estrutura de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), da Prefeitura de Manaus, com mais de 6 mil metros quadrados, que estava prestes a ser inaugurado. Foram quatro dias de trabalhos intensos, para adaptar os dois prédios do Cime e possibilitar a entrada dos primeiros pacientes. Hoje, além dos mais de cem leitos, a estrutura possui uma sala de tomografia e um laboratório de análises clínicas, que opera 24 horas.