Hospital de campanha da prefeitura de Manaus já tem 18 leitos com indígenas

Manaus/AM - Com mais de 300 pacientes recuperados no hospital de campanha da prefeitura de Manaus, Gilberto Novaes, inaugurado em menos de dois meses, já conta com leitos reservados para indígenas que também foram infectados pelo novo coronavírus.

Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a secretaria de saúde e a assistencial municipal está trabalhando para que ás populações indígenas não deixem de receber atendimento adequado

"Estamos trabalhando incansavelmente para levar atendimentos médicos e socioassistenciais às populações indígenas residentes no Parque das Tribos. Já temos 18 indígenas internados no nosso hospital de campanha, estamos com uma Unidade Básica de Saúde Móvel estacionada no local para levar diversos serviços de saúde e testes rápidos para detecção da Covid-19 e amanhã faremos uma segunda doação de mais 400 cestas básicas para as famílias indígenas. Temos que preservar esses povos que acumulam mais de 10 mil anos de conhecimento e sabedoria", finalizou o prefeito.