Hospital adota 'visitas virtuais' para família não perder contato com paciente internado em Manaus

Manaus/AM - Para prevenir a disseminação do novo coronavírus, as visitas às unidades hospitalares da capital estão suspensas, mas uma iniciativa de assistência humanizada tem mudado a realidade de quem vai ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na zona centro-sul, em busca de notícias sobre parentes internados.

Com a ajuda da tecnologia, as equipes do Serviço Social passaram a realizar videochamadas nas enfermarias do local para que pacientes e familiares não percam o contato durante a internação.

Inspirada pela Política Nacional de Humanização do SUS (HumanizaSUS), a iniciativa teve início há cerca de uma semana e está sendo aprimorada pela direção do HPS 28 de Agosto, com o acompanhamento da Secretaria de Saúde (Susam). O trabalho também conta com o apoio da Ouvidoria da unidade e dos profissionais do projeto “Anjos da Saúde”.

O psicólogo Henrique Redman, que percorre as enfermarias para realizar as videochamadas, acredita que essa estratégia ajuda a diminuir a angústia dos familiares e amenizar o isolamento dos pacientes.

Contato seguro – No momento, as videochamadas são realizadas apenas no período da manhã, a partir das 8h, e a pessoa interessada precisa comparecer ao Serviço Social do HPS 28 de Agosto para agendar e realizar a ligação.

Segundo Henrique Redman, o público-alvo prioritário tem sido os pacientes que não possuem smartphone ou têm dificuldades de comunicação com o exterior.

Desde que os atendimentos começaram, Redman já presenciou momentos emocionantes. “Nessa semana, nós tivemos um aniversariante, a família trouxe um bolo, a equipe também providenciou um bolo e cantamos parabéns”, lembrou.