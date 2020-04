Hospital 28 de Agosto troca corpo de idoso morto por covid-19 e filha pede ajuda

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - "Eu quero meu pai, estou revoltada, quero saber o que fizeram com o corpo do meu pai", implora a dona de casa Crizantena do Nascimento Lemos, 42, que teve o corpo do pai, Zeferino Viana de Lemos, 69, trocado no Hospital 28 de Agosto.

Ela contou ao Portal do Holanda, que seu pai foi internado no dia 6 de abril com muita febre, no Hospital 28 de Agosto, desde então ele só teria piorado e morreu na última sexta-feira (24).

"Quando meu pai foi internado, eles disseram que ele passou por um teste rápido e que não tinha coronavírus. De lá pra cá, ele acabou pegando a doença, morreu e ainda trocaram o corpo dele", contou.

De acordo com a filha da vítima, o hospital se recusa a procurar o corpo verdadeiro do pai e ela se recusa a enterrar o corpo errado. "Peço pelo amor de Deus que me ajudem a encontrar o corpo do meu pai. Eu quero enterrar ele e não outra pessoa. Já basta a dor que estou passando", lamentou. Foto: Altemir Coelho/Portal do Holanda