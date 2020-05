Hospitais privados cobram até R$ 100 mil para tratar coronavírus em Manaus

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - Com a Saúde em colapso no Amazonas, hospitais privados chegam a cobrar cerca de R$ 50 mil a R$ 100 mil para internar pacientes com suspeita de Covid-19 em leitos de UTI.

De acordo com reportagem do O Intercept, o valor é cobrando antecipado e o sistema é adotado pelo menos por três hospitais privados da Manaus.

A cobrança é ilegal quando em casos de emergência, de acordo com a lei 12.653, aprovada em 2012, onde consta que é proibido exigir "cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial”. Além da multa, a pena varia de três meses a um ano de prisão.

À reportagem, os hospitais alegaram que a cobrança só é realizada se o paciente optar pela internação mesmo após estar estabilizado: “Tão somente a partir da evolução médica, caso se opte por permanecer em nossas unidades, que é cobrada caução”, afirmou um dos hospitais citados.