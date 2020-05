Hospitais estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados no Amazonas

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais da rede pública do Amazonas estão com ocupação de 82%, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado (Susam). Até a última terça-feira (19), dos 399 leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com Covid-19, 329 estavam ocupados, sendo 206 com pessoas infectadas pela doença e 123 por pessoas com casos suspeitos ou sem Covid-19.

Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação estava em 58% na terça-feira. Dos 2.120 leitos disponíveis na rede, 1.265 estavam ocupados, sendo 457 com pacientes Covid e não-Covid (808).

Internações

Entre o total de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 552 pacientes internados, sendo 324 em leitos clínicos (42 na rede privada e 282 na rede pública) e 228 em UTI (84 na rede privada e 144 na rede pública).

Há ainda outros 619 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 447 estão em leitos clínicos (105 na rede privada e 342 na rede pública) e 172 estão em UTI (47 na rede privada e 125 na rede pública).