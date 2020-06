Hospitais da zona Leste recebem equipamentos de proteção de empresas

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Os Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) Platão Araújo e João Lucio, localizados na zona Leste de Manaus, receberam, nesta sexta-feira (12/06), cerca de R$ 500 mil em Equipamentos de proteção individual (EPIs), doados pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn - Seção Amazonas) através de uma parceria com o Grupo RD, responsável por duas redes de drogarias que atuam na capital.



Com a quantia de R$ 449.997 doados pelo Grupo RD - que administra as farmácias Droga Raia e Drogasil - a ABEn adquiriu cinco mil conjuntos de proteção facial com viseira e 10 mil kits de proteção descartável tipo avental manga longa, além de capuz e bota. Os materiais foram divididos igualmente para as duas unidades.

"Nunca é demais todas as doações que estamos recebendo, mesmo porque não só as doações estão sendo utilizadas pela equipe de enfermagem, como também todos os profissionais de saúde do Hospital Platão Araújo. O pessoal administrativo, os médicos, enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, todos do Hospital Platão Araújo estão utilizando os EPIs que são doados, os assistentes sociais, então nunca é demais. Cada vez que recebemos é muito bem-vindo, até para nossa própria segurança também está sendo utilizado", afirmou o diretor do HPS Platão Araújo, Márcio Rodrigues.

A doação foi articulada pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e é uma iniciativa da ABEn em parceria com o Fundo Emergencial para a Saúde - Coronavírus Brasil. A ação foi colocada em prática após a doação da quantia em dinheiro feita pelo Grupo RD. Os dois hospitais escolhidos foram os HPSs Platão Araújo e João Lúcio, ambos com atendimento "porta aberta" para pacientes com suspeita de covid-19.

A ação faz parte da campanha “Todo Cuidado Conta”, do Grupo RD para promover a saúde diante da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, a ação já destinou R$ 25 milhões para hospitais de todo o Brasil.