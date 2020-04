Homem tenta roubar comida de barco e acaba espancado por populares no Amazonas

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - Um homem de 35 anos foi preso depois de quase ser linchado por ter roubado uma sacola de alimentos e equipamentos de um barco atracado nas proximidades do Mercado Municipal de Maués, no interior do Amazonas, nessa quarta-feira (29).

Populares que perceberam a ação se revoltaram e espancaram o seujeito. A polícia foi chamada e chegou a tempo de impedir que ele morresse. O acusado foi socorrido e em seguida foi levado para a delegacia da cidade.

Ele vai responder por furto. Já os responsavéis pelas agressões conseguiram fugir sem serem identificados.